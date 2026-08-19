Productos discontinuados en Costco: qué significa el asterisco en la etiqueta

Los clientes habituales de Costco saben que encontrar un producto favorito no garantiza que siga allí en la próxima visita. La cadena rota constantemente su inventario y, en muchos casos, deja una pequeña pista en la etiqueta antes de que un artículo desaparezca: un asterisco en la esquina superior derecha del cartel del precio.

Entre los fanáticos de Costco, ese símbolo es conocido como la “Death Star” o “estrella de la muerte”. Generalmente indica que ese producto no será repuesto cuando se agote el inventario actual en ese almacén, aunque no siempre significa que vaya a desaparecer para siempre.

En 2026, compradores han detectado ese asterisco en alimentos, dulces, productos para el hogar e incluso ropa.

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Qué significa realmente el asterisco de Costco

El pequeño asterisco aparece normalmente en la parte superior derecha de las etiquetas blancas de precios. Su significado práctico es sencillo: Costco no tiene previsto reponer ese artículo inmediatamente cuando se termine el stock disponible.

Pero hay una precisión importante. El símbolo puede aparecer porque:

Costco decidió dejar de vender definitivamente el producto.

Se trata de un artículo estacional o de edición limitada.

Cambiará el tamaño, envase o número de producto.

El fabricante dejó de producirlo.

Costco retirará temporalmente el artículo y podría recuperarlo más adelante.

Por eso, ver el asterisco no garantiza que un producto jamás vuelva a Costco.

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Qué productos han aparecido con la “estrella de la muerte” en 2026

Durante las últimas semanas, compradores de distintos almacenes reportaron el símbolo junto a varios productos populares. Entre los artículos señalados recientemente figuran Carbone Spicy Vodka Sauce, carne molida de bisonte, Strawberry Shortcake Bites, chocolates Ghirardelli Salted Caramel Dark Chocolate, galletas Biscoff y helado vietnamita de café.

También fueron vistos productos no alimenticios con el mismo símbolo, entre ellos determinados pantalones Nike, shampoo anticaspa y juegos de vasos acrílicos.

La situación puede cambiar según la tienda. Costco maneja inventarios diferentes dependiendo de la región y un producto marcado para salir de un almacén puede continuar disponible en otro.

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La carne molida de bisonte podría desaparecer

Uno de los casos que más atención generó recientemente es la ground bison, o carne molida de bisonte. Compradores detectaron el asterisco en las etiquetas y empleados de algunos establecimientos confirmaron que el producto estaba siendo discontinuado, según reportes recopilados por medios especializados en Costco.

Este ejemplo muestra por qué algunos clientes observan las etiquetas antes de decidir si comprar más de una unidad de un producto que consumen habitualmente.

Algunos productos que desaparecen terminan regresando

El mejor ejemplo de 2026 demuestra que “discontinuado” tampoco significa necesariamente “para siempre”. Costco volvió a vender recientemente sus Kirkland Signature Semi-Sweet Chocolate Chips, que habían desaparecido en 2024 después del fuerte aumento del precio mundial del cacao.

Compradores comenzaron a encontrarlas nuevamente en almacenes de estados como Texas, Connecticut, Oregon, Washington y Virginia durante agosto. La disponibilidad todavía no parece ser uniforme en todo el país.

También regresaron durante agosto los Gen Bake Churro Donut Bites, después de que algunos compradores temieran que hubieran sido retirados definitivamente.

Los productos que Costco está retirando de sus tiendas tienen un asterisco. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Por qué Costco elimina tantos productos

Aunque sus almacenes son enormes, Costco mantiene un surtido mucho más reducido que el de muchos supermercados tradicionales. Cada establecimiento suele manejar alrededor de 4,000 productos diferentes, lo que permite comprar grandes cantidades de cada artículo y negociar precios, pero obliga también a rotar permanentemente el inventario.

Eso explica por qué productos populares pueden desaparecer para dejar espacio a novedades, artículos estacionales o alternativas que Costco considera más competitivas.

Los costos también pueden influir. Las chispas de chocolate Kirkland, por ejemplo, fueron retiradas cuando el aumento extraordinario del cacao dificultó mantener el precio que Costco consideraba adecuado para sus socios.

El asterisco no significa necesariamente que haya una rebaja

Este es otro punto que suele generar confusión. Asterisco y descuento no significan lo mismo. El asterisco habla principalmente del inventario: el artículo probablemente no será repuesto después de agotarse.

En cambio, los compradores también observan los últimos centavos del precio. Los productos terminados en .97 suelen estar asociados con una rebaja o liquidación, mientras que precios terminados en .00 o .88 pueden aparecer cuando una tienda busca eliminar rápidamente determinadas existencias.

Por eso, un artículo puede tener asterisco y conservar su precio habitual.

Cómo saber si un producto de Costco está por desaparecer

La forma más sencilla es mirar el cartel de precio antes de colocar el artículo en el carrito. Si aparece un pequeño asterisco en la esquina superior derecha, existe una alta probabilidad de que esa tienda no reciba otro envío del producto una vez que termine sus existencias actuales.

Para artículos estacionales, la desaparición puede ser temporal. Para otros, puede representar realmente la última oportunidad de comprarlos. Y, como el surtido varía entre almacenes, encontrar la “estrella de la muerte” en una tienda tampoco significa necesariamente que el producto haya desaparecido de todos los Costco de Estados Unidos.

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