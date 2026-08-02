Costco deja su membresía en solo $15, pero la oferta termina hoy

Costco mantiene activa una promoción que permite reducir considerablemente el costo efectivo de su membresía durante el primer año, pero queda muy poco tiempo para aprovecharla.

La oferta vence este domingo 2 de agosto de 2026 y está disponible exclusivamente en internet. Los nuevos socios que contraten una membresía elegible y activen la renovación automática recibirán una Costco Shop Card digital de $50.

Como la membresía Gold Star cuesta actualmente $65 al año, el beneficio hace que su costo neto sea de apenas $15 durante el primer año, siempre que el comprador utilice posteriormente los $50 de la tarjeta en Costco.

La membresía de Costco cuesta $65, pero hoy puedes recuperar $50. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

No se trata de un descuento aplicado directamente al precio de la membresía ni de un reembolso en efectivo. El cliente deberá pagar primero los $65 y recibirá después la tarjeta digital para gastar en las tiendas o en la plataforma de Costco.

Puedes ver: Costco cambia el ingreso a sus tiendas: ya no alcanzará con mostrar la membresía

Quiénes pueden obtener la tarjeta de $50

La promoción está dirigida a personas que se inscriban como nuevos miembros y también a quienes no hayan formado parte de Costco durante los últimos 18 meses.

La restricción alcanza a quienes anteriormente figuraron como miembro principal, miembro del hogar o afiliado de una cuenta comercial. Por lo tanto, no es suficiente haber dejado vencer recientemente una membresía para volver a registrarse y recibir el incentivo.

Para acceder al beneficio es necesario:

Contratar la membresía por internet antes de que termine el 2 de agosto.

Utilizar el código promocional GOLDEN al completar la compra.

al completar la compra. Activar la renovación automática.

Registrar una tarjeta Visa de crédito o débito, o una Mastercard de débito.

La tarjeta digital será enviada posteriormente al correo electrónico informado durante la inscripción, de acuerdo con las condiciones publicadas por Costco.

Puedes ver: Cómo tener membresía en Costco: requisitos, precios y beneficios 2026

Cuánto cuesta realmente la membresía de Costco

Costco ofrece dos membresías principales para consumidores.

La Gold Star cuesta $65 al año y permite comprar en todas las sucursales de la cadena y en Costco.com. También incluye sin cargo una segunda tarjeta para una persona elegible que viva en el mismo domicilio.

La membresía Executive cuesta $130 anuales. Incluye los beneficios de Gold Star, pero agrega una recompensa anual del 2% sobre determinadas compras, horarios anticipados y otras ventajas.

Con la oferta actual, una persona que elija Gold Star paga inicialmente $65 y obtiene una Shop Card de $50. Por eso, el costo efectivo puede considerarse de $15, aunque el ahorro solo se concreta si utiliza por completo la tarjeta.

¿Conviene elegir Gold Star o Executive?

Para un cliente que busca ingresar a Costco gastando lo menos posible, la membresía Gold Star suele ser la opción más sencilla.

La Executive cuesta $65 adicionales y ofrece una recompensa del 2%. Para recuperar únicamente ese costo extra mediante la recompensa, sería necesario realizar alrededor de $3,250 en compras elegibles al año, equivalentes a unos $271 mensuales.

La membresía Executive puede resultar conveniente para hogares que compran con frecuencia o utilizan los servicios adicionales de Costco. Para quienes todavía no saben cuánto gastarán, Gold Star reduce el riesgo de pagar por beneficios que quizá no aprovechen.

La membresía incluye una segunda tarjeta sin costo

Un dato que puede hacerla todavía más conveniente es que tanto Gold Star como Executive incluyen una Household Card gratuita.

La tarjeta adicional puede asignarse a un cónyuge, pareja doméstica o familiar inmediato mayor de 16 años que viva en la misma dirección. No permite dividir una membresía legalmente entre personas que residen en domicilios diferentes, pero sí compartir su costo dentro del hogar.

En términos prácticos, si dos adultos del mismo domicilio utilizan la membresía Gold Star, su precio anual equivale a $32.50 por persona. Con la tarjeta promocional de $50, el costo neto del primer año sería de $7.50 por usuario.

Se trata del costo neto después de recibir una Costco Shop Card. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué ocurre después del primer año

La promoción no reduce el precio de futuras renovaciones. Si el socio mantiene activada la renovación automática, Costco cobrará la tarifa vigente al comenzar el siguiente periodo anual.

Actualmente, la renovación de Gold Star cuesta $65 y la de Executive, $130, antes de los impuestos que correspondan. La renovación automática puede desactivarse desde la cuenta del usuario o mediante el servicio de membresías.

Por eso, quienes utilicen la oferta deberían guardar la fecha de vencimiento y revisar antes de la renovación si el ahorro obtenido durante el año justifica conservar la membresía.

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