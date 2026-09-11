Elon Musk amenaza con demandar a los productores de documental sobre su vida

Elon Musk amenaza con demandar a los productores de un nuevo documental sobre su vida, porque considera que la película incluye acusaciones falsas que dañan su reputación. La advertencia llega antes de su estreno en Estados Unidos y pone en el centro de la polémica al empresario, al director Alex Gibney y a las empresas involucradas en su lanzamiento.

El conflicto tomó fuerza después de que Alex Spiro, abogado del magnate, enviara una carta el pasado 3 de septiembre a Jigsaw Productions, la compañía encargada de producir el documental “Musk”. En la misiva, el abogado cuestiona la forma en que Gibney construyó la historia y sostiene que el proyecto partió de una conclusión previamente definida sobre el empresario.

Spiro también asegura que los responsables de la película tuvieron la oportunidad de verificar sus afirmaciones con Musk y con personas de su entorno, pero que rechazaron esas solicitudes antes del estreno.

La advertencia legal no se limita a Gibney y Jigsaw Productions. También pone bajo presión a otras compañías relacionadas con el lanzamiento, entre ellas HBO, Bleecker Street y Universal.

Starlink y las elecciones de 2024, uno de los puntos más polémicos

Una de las partes que provocó la reacción de Musk está relacionada con Starlink y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Según el abogado del empresario, una secuencia del documental deja entender que Musk pudo haber sabido desde las primeras horas de la noche electoral que Donald Trump había ganado debido al supuesto uso de los satélites de Starlink para influir en el resultado.

Spiro rechaza esa versión y asegura que se trata de una insinuación falsa. También afirma que existía información pública que podía demostrarlo y que los productores fueron advertidos antes del lanzamiento de la película.

El tema es especialmente sensible porque Musk mantuvo una relación cercana con Donald Trump y se convirtió en uno de sus principales aliados políticos. Su participación en asuntos gubernamentales durante 2025 también aumentó el interés sobre el alcance de su influencia.

La salida a bolsa de SpaceX ha permitido que Elon Musk se consolide como el empresario tech más rico del mundo Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Los productores defienden la película

Jigsaw Productions respondió a las acusaciones y defendió el trabajo de los realizadores. La compañía señaló que investigar a personas con enorme poder económico y político está protegido por la Primera Enmienda de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y de prensa.

Los productores también recordaron que Musk se ha definido públicamente como un “absolutista de la libertad de expresión”. Con ese argumento, la compañía defendió que el empresario también debe aceptar el escrutinio cuando una investigación periodística cuestiona sus decisiones o su trayectoria.

Por ahora, los responsables de la película mantienen sus planes de estreno pese a la advertencia enviada por el equipo legal de Musk.

¿Qué cuenta el documental sobre Elon Musk?

La producción dura casi cuatro horas y recorre buena parte de la vida del empresario, desde su infancia en Sudáfrica hasta su ascenso como una de las personas más ricas e influyentes del mundo.

Gibney repasa sus primeros años como empresario tecnológico y su paso por Silicon Valley durante el auge de las compañías de internet. Después, la historia avanza hacia sus grandes apuestas empresariales y su participación en Tesla y SpaceX.

El documental también aborda la vida personal de Musk, sobre su infancia, sus relaciones familiares y los 14 hijos conocidos que ha tenido con diferentes mujeres.

Musk no concedió una entrevista para la producción. Por ello, Gibney recurrió a declaraciones realizadas por el empresario durante décadas en entrevistas, conferencias y apariciones públicas.

La película incluso utiliza un avatar digital de Musk para representar al empresario en determinadas escenas.

El documental pone el foco en el poder de Musk

La película también analiza cómo Musk pasó de ser un empresario tecnológico a convertirse en una figura con una influencia que va mucho más allá de sus compañías.

Uno de los capítulos aborda su participación en el Gobierno de Trump durante 2025 y su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Gibney pone especial atención en las preocupaciones relacionadas con el acceso a información gubernamental sensible y en lo que podría significar que una persona con grandes intereses empresariales y políticos tenga acceso a enormes cantidades de datos.

Entre los entrevistados aparece Geoffrey Hinton, uno de los investigadores más reconocidos en inteligencia artificial. Hinton habla sobre los riesgos que podría representar el acceso a información detallada de ciudadanos estadounidenses y el uso de herramientas de IA en procesos políticos y electorales.

Para Gibney, la historia de Musk permite abordar un problema más amplio: la concentración de dinero, tecnología y poder político en manos de personas con una enorme capacidad para influir en la sociedad.

Musk arremete contra Gibney en X

Musk tampoco se ha quedado callado frente a la película. Durante varios días utilizó X, la red social que pertenece al empresario, para atacar al director y cuestionar el contenido del documental.

El multimillonario calificó la producción como un “ataque que falla el tiro” y también la describió como una supuesta operación psicológica.

En otras publicaciones, Musk lanzó críticas personales contra Gibney y compartió contenido en el que lo relacionaba con figuras políticas y empresariales.

La reacción del empresario terminó aumentando todavía más la atención sobre la película antes de su llegada a los cines.

Alex Gibney tiene una larga trayectoria investigando a figuras poderosas

El enfrentamiento entre Musk y Gibney también tiene como antecedente la carrera del director. Gibney ha realizado documentales sobre grandes empresas, gobiernos e instituciones y ha investigado casos relacionados con corrupción, abusos de poder y conflictos políticos.

Entre sus trabajos se encuentran producciones sobre la Iglesia de la Cienciología, Enron y las operaciones de espionaje entre Israel e Irán.

También dirigió “Taxi to the Dark Side”, documental sobre las prácticas de interrogatorio utilizadas por el Ejército estadounidense en Afganistán que ganó el Óscar al mejor documental.

El director ha explicado que encontró similitudes entre la historia de Musk y otros casos que investigó anteriormente, especialmente en la relación entre riqueza, poder e influencia.

¿Cuándo se estrena el documental de Musk?

“Musk” se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una prolongada ovación del público y críticas favorables de varios medios especializados.

Variety calificó la película como un retrato especialmente duro del empresario, mientras que Deadline destacó el tono crítico utilizado por Gibney para contar la historia.

El documental llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre y posteriormente estará disponible en HBO Max.

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