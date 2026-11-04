Vadhir Derbez enfrenta nueva acusación en su contra, por supuesto abuso

Hace unas horas, medios mexicanos confirmaron a través de sus plataformas digitales que Vadhir Derbez enfrenta una nueva acusación en su contra. Fue el periodista Irving Pineda quien confirmó que el despacho Vega Mac Gregor Arellano ofrecerá una conferencia de prensa, mañana 5 de noviembre, para revelar más información sobre el caso, en el que el hijo de Eugenio Derbez deberá responder.

Los representantes de la víctima presentarán una petición a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en la que pretenden que se “garantice el esclarecimiento de los hechos”, según reportó Univision Noticias. Específicamente, el comunicado de prensa habla sobre una “solicitud de cita con la Fiscal General de la República relacionada con la denuncia en contra de Vadhir Derbez por el presunto delito de violación”.

El documento agrega además: “La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, y que se garantice el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, con respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, explicaron.

Para el cierre de esta nota, el actor aún no ha emitido ninguna declaración al respecto. Pero, gracias a las publicaciones recientes que Vadhir realizó hace unas horas en sus historias de Instagram, se intuye que este no se encuentra en México, sino en Estados Unidos. En las imágenes se le ve disfrutando de un paseo por varios parques de diversiones, presuntamente en Miami, en Universal Studios.

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