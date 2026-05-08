Vadhir Derbez rechaza acusación de abuso y denuncia intento de extorsión

El cantante y actor Vadhir Derbez se encuentra en una delicada situación a nivel legal y mediático luego de trascender que una modelo estadounidense de 19 años emitió una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

En plena polémica, el hijo de Eugenio Derbez reapareció ante los medios en compañía de sus abogados, Enrique González Casanova y Damián Martínez. En un enlace con el programa “De Primera Mano”, el famoso de 35 años negó categóricamente las acusaciones hacia su persona y, además, denunció ser víctima de extorsión.

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando”, declaró el intérprete de “Latidos” ante las cámaras.

Sin intención de entorpecer el proceso legal en curso, el mexicano optó por ceder la palabra al abogado, quien confirmó que la denuncia fue notificada a través de un mensaje de texto por parte de un número no registrado.

“Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez por medio de diversos celulares, también por Instagram pidiéndole dinero. Supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita, que la verdad es que ni siquiera tenemos ubicado quién es”, indicó en el jurista.

La defensa del histrión aseguró que la carpeta de investigación en contra de su cliente se abrió una vez que se negó a dar el pago de $350,000 dólares que se le exigían.

“Entendemos que es una red de delincuencia organizada, entendemos que es un grupo aparentemente de una mafia colombiana con alguna mafia mexicana. Tenemos ya la investigación ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)”, añadió.

Por su parte, Vadhir Derbez lamentó haber sido el blanco de este tipo de extorsión debido a la apertura que ha tenido a hablar sobre su estilo de vida. “Tristemente yo no supe ver muchas señales. Ya rascándole recuerdo conversaciones que siempre terminaban desviadas hacia mi estilo de vida, en dónde vivía y qué tipo de cosas tenía“, sentenció.

¿Qué dice la demanda en contra de Vadhir Derbez?

De acuerdo con el testimonio de la joven, presentado en un documento de 300 páginas recuperado por medios de comunicación, los hechos habrían tenido lugar en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, durante la grabación de un video musical del propio acusado.

En el escrito se detalla que Derbez habría entrado al camerino en donde ella se encontraba junto a otras modelos, pero al verla sentada en el piso, la tomó de la mano para llevara a su propio camerino para estar a solas.

La demandante indica que tras haber sido víctima de un presunto abuso se dirigió a la fiscalía para presentar su denuncia, para la que fue necesario realizar exámenes físicos y psicológicos.

Luego de las declaraciones de Vadhir Derbez negando categóricamente los señalamientos en su contra, la parte acusatoria se ha mantenido al margen de emitir comentarios al respecto.

Seguir leyendo:

• Vadhir y Aitana Derbez sorprenden al cantar “Golden” de “K-Pop Demon Hunters”

• Vadhir Derbez explota ante las críticas tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn

• Aislinn Derbez sale en defensa de Vadhir por ataques que recibió tras la muerte de su mamá