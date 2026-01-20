Vadhir y Aitana Derbez sorprenden al cantar “Golden” de “K-Pop Demon Hunters”

Una vez más, el apellido Derbez encabeza los titulares y arrasa en las redes sociales. Esto gracias al video en el que Vadhir Derbez y su hermana Aitana interpretan la canción “Golden” de la película Kpop Demon Hunters.

Fue por medio de su canal oficial de YouTube que el cantante colocó un nuevo cover que, a solo días de su estreno, ya acumula 300,000 visitas y cientos de comentarios en los que se destaca el talento de ambos.

Dicho clip muestra a los hermanos Derbez desde el jardín de su hogar mientras entonan el tema acreedor al Globo de Oro en la categoría “Mejor Canción Original”, el pasado 11 de enero, en Beverly Hills.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas llenaran la sección de comentarios con palabras de apoyo para los famosos, argumentando que dicho material audiovisual es prueba del talento que corre por sus venas.

“No entiendo por que no está sonando Vashir fuerte en radios, tiene una tremenda voz, interpretación, debemos apoyarlo más”, “Que buen hermano es Vadhir: amoroso, le esta regalando recuerdos hermosos a su hermanita”, “No puedo dejar de pensar que estos 2 en un futuro estarán cantando juntos en conciertos” y “¡En shock! Es una canción súper difícil. Y se escuchan super afinados en todo tiempo”, son algunos de los mensajes que se registraron en la web.

Esta no es la primera vez que Vadhir Derbez y su hermana Aitana protagonizan una interpretación musical que da mucho de qué hablar. Y es que no podemos olvidar que en el año 2020 el actor publicó un video cantando junto a la pequeña la canción “Dance Monkey” de Tones and I.

En ese entonces, los internautas no dudaron en expresar su deleite al ver a ambos integrantes de la dinastía Derbez compartir su pasión por la música. Además, destacó el talento de Aitana al poder seguir el ritmo y la letra de la canción a pesar de tener solo 5 años de edad en el momento de dicha grabación.

