Vadhir Derbez habla del supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy

A semanas de haberse llevado a cabo la gala de los Premios Latin Grammy 2025, el cantante y actor Vadhir Derbez rompió el silencio sobre uno de los momentos de la velada que más se viralizaron, haciéndolo protagonista junto al Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Y es que no podemos olvidar que por medio de plataformas digitales se difundió un video en el que se observa a Vadhir Derbez caminar por la alfombra roja y acercarse a la parejita para entablar una conversación que logró ser captada.

Con la personalidad extrovertida que lo caracteriza, Vadhir Derbez extendió su mano al intérprete de “Botella tras Botella” para luego preguntarles acerca de su arribo a Las Vegas, Nevada, ciudad en el que se llevó a cabo la esperada ceremonia.

Sin embargo, la respuesta de Ángela Aguilar desató una ola de opiniones divididas. ¿La razón? Se limitó a decir de manera breve: “Antier”, para rápidamente tomar la mano a su esposo y avanzar entre la multitud. La reacción de Vadhir Derbez fue contestar con un: “Ahorita los veo”.

Con la personalidad divertida que lo caracteriza, el protagonista de producciones como “El Mesero” y “Busco Novia” decidió abordar el tema que desató polémica en redes sociales: “Nodal ya no me habla, literalmente escuchó la canción de Morrito y le pegó. Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra. Le dio celos, la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos. No, en serio, pregúntale”, bromeó ante diversos medios de comunicación.

Tras su comentario, el famoso de 34 años se dio a la tarea de desmentir cualquier tipo de tensión, atribuyendo la premura de su interacción a las emociones que se viven desde la alfombra roja.

“Estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas. No nos vamos a quedar a tomar el té, fue una interacción muy rápida, muy amena. Yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos“, expresó para finalizar.

