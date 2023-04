Vadhir Derbez se sincera y habla sobre la ocasión que fue a dar a la cárcel

Vadhir Derbez se ha dejado ver como uno de los integrantes más temerarios de la familia Derbez, pues tiene una gran pasión por las aventuras extremas. Algo que comparte en repetidas ocasiones con su famoso padre.

Justamente esta misma pasicón fue lo que le llevó hace unos meses a tener un accidente en Jamaica mientras volaba y estaba con su familia grabando la serie de TV, algo que le hizo comprender la fragilidad de su vida.

Fue durante la reciente temporada del reality que hace con su familia “De Viaje con los Derbez”, donde dio a conocer que en algún momento de su vida estuvo en la cárcel.

En específico en Estados Unidos, esto debido a una serie de acciones incorrectas que derivaron en su detención.

Principalmente por conducir de forma inapropiada, además de ir a exceso de velocidad. Emulando a uno de los personajes de “Rápido y Furioso”, pues quería parecerse nada más y nada menos que a Paul Walker.

Durante esta charla, Vadhir dio a conocer que manejaba junto a su entonces pareja ya que se encontraban viviendo supuestamente una cita romántica, pero que finalizó como menos lo esperaban.

Tras este acontecimiento se vio rodeado por varios policías de Florida que lo detuvieron por conducir a exceso de velocidad. Ya con infracción, los oficiales solicitaron una grúa que se llevó el auto y, por ende, su pareja debió quedarse varada en la carretera.

Vadhir confesó que todo esto sucedió un domingo. Situación que dificultó aún más las cosas, ya que no había un juez que revisara su caso. Por lo que no le quedó de otra que pasar una noche en la cárcel, y posteriormente pagar su multa y lograr salir en libertad.

“Estuve en la cárcel. Estaba chavito en Miami y me encantaba manejar como Paul Walker. Manejo como loco, nada muy loco, pero allá son más estrictos. Los policías no tienen nada qué hacer y me paran… tuve que dormir ahí”

VADHIR DERBEZ