Eugenio Derbez revela lo aterrador que fue para él ver a su hijo Vadhir cerca de morir | VIDEO

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez ahora sí sorprendió con su más reciente relato, pues confesó que su hijo, Vadhir Derbez estuvo muy cerca de morir mientras grababan la tercera temporada de “De Viaje con los Derbez”

Durante una charla con el programa “Ventaneando”, el esposo de Alessandra Rosaldo narró el momento, que describió como uno de los peores de su vida. Pues presenció un accidente que protagonizó su hijo, pues tuvo problemas con su paracaídas.

“Estábamos en el día de descanso, de los pocos que nos dan durante la serie y Vadhir dijo estaría increíble aquí volar. Lo estaba acompañando y las condiciones no eran las ideales, estuvo a punto de estrellarse contra los árboles. Al tratar de desviarse no sé qué mueve y lo veo enfrente de mí; cómo se desploma, se le dobla el paracaídas y se le desploma… lo que sentí no te lo puedo describir”

Este fue el instante en el que Eugenio se sintió de la peor manera, pues vio caer a su hijo a la distancia, por lo que de inmediato pidió ayuda para encontrar a su hijo.

“Se me bajó la sangre, yo corría como loco, no te puedo describir lo que sentí en ese momento, lo peor, esa hora en que yo no lo encontraba, no se lo deseo a nadie, muy muy feo”.

