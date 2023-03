Alessandra Rosaldo nos regresó a la infancia con un clásico de Toy Story en pleno concierto | VIDEO

Si eres de la Generación Millenial y sino también, te tocaron las legendarias canciones de la famosa saga de Pixar, Toy Story, la cual nos ha regalado un playlist que cuando andamos de nostálgicos seguro sacas el Spotify pones sus canciones. Y Alessandra Rosaldo, integrante de Sentidos Opuestos y esposa de Eugenio Derbez lo sabe.

Pues la famosa cantante decidió “jugar” con nuestros sentimientos y tocar las fibras más profundas de nuestra infancia al cantar el gran éxito que fue “Cuando ella me amaba”, el cual, en su versión en español, la encargada de hacerlo todo un éxito fue justo ella.

Por ello en su regreso a los escenarios, quiso llevarnos de nuevo a aquellas épocas en las que sólo te apuraba hacer la tarea y los horarios para ver tus caricaturas favoritas.

Y lo logró, pues en su gira de “Sentidos Opuestos” aprovechó su turno para cantar esta famosa canción. La que consiguió romper el corazón de varios de los asistentes, así como varias lágrimas, pero eso sí, aplausos rotundos.

Junto con Chacho Gaytán, la también actriz cantó esta melodía mientras estaba sentada en un banco y fue la propia Alessandra explicó que este tema se lo habían pedido mucho. Por ello decidió darle una oportunidad tras hacerse viral en TikTok.

“Chacho quería cantar una canción que yo no quería y entonces hicimos un videíto de esa canción y se convirtió en una cosa viral en TikTok… Me dejaron sin argumentos, la verdad es que no estaba planeado cantar esa canción, apenas la ensayamos, vamos a ver que sale, ¿ok?”

ALESSANDRA ROSALDO