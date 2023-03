Alessandra Rosaldo confiesa que está cerrando ciclos con Eugenio Derbez | VIDEO

Todo lo que sucede alrededor de Eugenio Derbez siempre genera rumores, versiones y expectativas. En medio de este escenario, en el que ronda la versión de una separación, su esposa Alessandra Rosaldo aprovechó los medios de comunicación para mandar un mensaje contundente.

La vocalista de Sentidos Opuestos opinó sobre las rupturas de muchas parejas del espectáculo, desde Shakira hasta Andrea Legarreta, y advirtió que cada caso es diferente y cada pareja tiene sus propios retos, sus propios estilos y sus propias costumbres.

“Estamos viviendo una etapa de cerrar ciclos a nivel general, yo me encuentro muy bien, no me voy a separar. Estoy bien, en familia, siempre la música, el baile, lo que hacemos es un escape de todo”, afirmó en entrevista para Ventaneando.

Rosado y Derbez, quienes ya acumulan una relación de 16 años, incluida una década de matrimonio, mostraron su relación imperfecta en la serie “De viaje con los Derbez”.

En la que se dieron a conocer los conflictos que pueden existir en la pareja y la forma en que han sabido salir adelante para sortear esas diferencias.

“Sí hay una parte en la que somos equipo, hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo, pero también tenemos esa parte en la que cada uno está independiente del otro”, habían comentado en entrevista con Jorge Ramos para “Algo personal”, donde dieron detalles de los códigos y costumbres que tienen como pareja.

“Somos una pareja muy imperfecta, la gente piensa que no peleamos y la verdad es que peleamos mucho, yo creo que el secreto está en que sabemos pelear, hemos aprendido a pelear”, afirmó la cantante.

