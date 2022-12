Victoria Ruffo desata polémica tras hacer a un lado a la novia de su hijo, José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo es una de las actrices mexicanas más queridas de la pantalla chica, aunque su vida personal ha estado llena de diversos escándalos, especialmente los vinculados a la relación que sostuvo con Eugenio Derbez.

Misma que dio como fruto a José Eduardo, quien actualmente es todo un hombre y que recientemente celebró tres años de relación al lado de Paola Dalay, una bella modelo e influencer.

Sin embargo, mucho se ha especulado en torno a la relación que sostienen la madre del actor de “Renta Congelada” con la guapa modelo, lo cual cobró relevancia esta tarde luego de que Paola Dalay compartiera una fotografía en la que aparece acompañada de su pareja y de su suegra en una postal navideña.

En dicha imagen se aprecia a la feliz familia en compañía de Santa Claus, lo cual conmovió a los fans de Paola Dalay, quienes rápidamente comenzaron a llenarla de mensajes como “¡Qué bonita familia!” y “Se ven muy lindos”.

De hecho, la fotografía incluso obtuvo las reacciones de José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes le dieron “me gusta” a la imagen”.

Sin embargo, lo que causó extrañeza entre algunos usuarios que siguen de cerca la vida de la familia Derbez es que Victoria Ruffo también compartió la misma fotografía, solo que, con algunas modificaciones, y no, no se trata de una edición en la que haga que su rostro se vea más joven, sino de algo más simple, un simple recorte.

Así, Victoria Ruffo decidió sacar del cuadro no solo a Paola Dalay sino a su hijo José Eduardo Derbez, con lo cual quedaron solo ella y Santa Claus en la imagen, levantando las especulaciones de una posible rivalidad con su nuera, con quien ya había rumores que no tenía una buena relación.

“¡Feliz! ¡Santa Claus y yo merita! ¡Bonita pareja!”, puso Victoria Ruffo en la descripción de la imagen que publicó en su Instagram oficial, ante lo cual, muchos usuarios salieron en la defensa de la bella protagonista de “Corona de Lágrimas”, argumentando que seguramente solo cortó a los demás porque quería una foto solita con el personaje navideño.

De hecho, puntualizaron que, si realmente hubiera diferencias entre “la reina de las telenovelas” y Paola Dalay ni siquiera podrían salir juntas en una salida familiar a lado de José Eduardo Derbez, asegurando que, en realidad, ellas llevan una relación cordial, misma que prefieren dejar fuera de los reflectores. View this post on Instagram A post shared by 👑•P A O L A D A L A Y•👑 (@paodalay_2203)

También te puede interesar: