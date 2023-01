Mauricio Ochmann estaría viviendo crisis en su relación a causa de su ex pareja, Aislinn Derbez ¿Karma?

El matrimonio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fue un parteaguas en la carrera de ambos actores, así como en sus vidas personales. Pese a divorciarse y a lo dolida que quedó la hija de Eugenio Derbez por esta decisión tomada por Mau, son una pareja inseparable, pues comparten la paternidad por su pequeña Kailani.

Pero al parecer la gran relación y madura que ambos llevan, no le está cayendo nada bien a la actual pareja de Ochmann, Paulina Burrola.

Pues la modelo se siente amenazada por Ais, ya que no sólo tira buena onda la también influencer y empresaria, sino que, reconocido por ella, sigue teniendo un cariño profundo por el actor y padre de su hija, al igual que él por ella.

Esta vez la discordia la metió la famosa revista de chismes mexicana, TV Notas, quienes según esto consultaron a una persona muy pero muy cercana a Mauricio con quien hablaron de la supuesta crisis que vive Mau con Paulina. Quien cabe destacar, fue señalada, y hasta la fecha, de ser la manzana de la discordia entre el actor y la actriz mexicana.

¿Dónde comenzó el problema?

Todo habría iniciado en el cumpleaños de Kai, el cual celebraron junto a amigos en Disney, y se les veía, para decirlo menos demasiado compenetrados. Y no era para menos, tienen una pequeña juntos, además de que siempre fueron una gran pareja y equipo.

Pero entrando en materia, esto le hizo ruido a Paulina. Quien tras el regreso del actor le habría comentado que se sintió desplazada. Además de que le molestó que fueran con amigos de ella como si siguieran siendo familia, lo cual sí lo siguen siendo.

Y la cereza del pastel llegó cuando se le cuestionó si Paulina siente celos de Ais, algo que de inmediato admitió. Y cómo no, si Ais además de guapa es inteligente, pero bueno ese es otro tema que veremos más adelante.

La gota que derramó el vaso habría sido un video que subió Aislinn en el que se le ve a Mauricio feliz de la vida en Disney. Lo que le molestó a la modelo, además de que le dolió pues muchos comentarios en las publicaciones que hicieron de su viaje se referían a Mauricio y Aislinn como una familia feliz, cuando ya no están juntos.

Pero según el informante hay un tema más delicado en esta inseguridad, pues Paulina le habría planteado a Mauricio el formar una familia y quedar embarazada en medio de su desesperación por tenerlo cerca y no con sus hijas, pues su inseguridad la hace sentir desplazada.

Algo que no puso a pensar mucho a Mauricio según dicha fuente, y que prácticamente le dijo lo que ella quería escuchar, pero realmente no pensándolo a conciencia. Pues sería un tema que a estas alturas ya no le llama la atención, pues quiere enfocarse más en su trabajo.

Pese a ello, Paulina quiere enfocarse en ser mamá el próximo año, pues ya estaría aferrada a lograrlo sin importar lo que piense Mauricio al respecto. Por lo que dicho infiltrado abrió la posibilidad de que pudieran terminar su relación por el empeño de ella.

