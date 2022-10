Aislinn Derbez por fin cuenta el motivo real que la llevó a divorciarse de Mauricio Ochmann

La separación de la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez con el actor Mauricio Ochmann sigue dando de qué hablar. Y no precisamente porque ambos tienen una hija en común, Kailani, sino por los motivos que llevaron a su rompimiento en 2020.

“Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar”, dijeron por medio de un comunicado en aquel entonces.

Desde ese momento, ambos han dado pocos detalles de los motivos que los orillaron a acordar su divorcio, ya que siempre antepusieron su amistad y relación cordial por el bien de su hija, la pequeña Kailani.

Sin embargo, a través de su podcast La Magia, la hija de Eugenio Derbez dio a conocer el por qué su matrimonio no dio para más.

Más allá de las diferencias, ambos recientemente dieron a conocer fotos de sus vacaciones, demostrando que puede más su amor por su hija que los problemas que tuvieron. Pero eso no evitó que la propia Aislinn confesara que fueron diversos factores que los orillaron a tomar esta dura decisión.