VIDEO: Victoria Ruffo dice que Eugenio Derbez ya “está viejito” y por eso “se le rompen los huesos”

El accidente de Eugenio Derbez desató que muchas personalidades del mundo del espectáculo se han tomado el tiempo de dedicarle algunas palabras en las que desean su pronta recuperación, mientras que otras han tenido que ser cuestionadas al respecto para que emitan su opinión al respecto, tal y como ocurre con uno de sus ex amores, con quien el comediante ha protagonizado varios roces.

Pues, a pesar de que los une un hijo, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no han logrado dejar atrás las diferencias que hay entre ellos, lo cual ha sido establecido por el propio José Eduardo Derbez, quien, a pesar de todo, asegura que sus padres guardan una relación cordial.

Por lo cual, no es de extrañarse que Victoria Ruffo asegurara ante las cámaras de Imagen Televisión que se alegra de la pronta recuperación de Eugenio Derbez, opinión que su propio hijo ya había exteriorizado semanas atrás al ser cuestionado sobre la actitud que su mamá había tomado ante el accidente del actor.

“Ay que bueno, a mí me da mucho gusto la recuperación de Eugenio Derbez, digo somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera y por supuesto no desearle daño a nadie; la salud es importantísima”

No obstante, descartó que a raíz de este accidente vaya a considerar una reconciliación con Eugenio Derbez, quien en anteriores ocasiones ha revelado que aún le guarda rencor a “La Reina de las Telenovelas” por restringir su contacto con José Eduardo cuando este era pequeño.

“No, tampoco es para tanto”, bromeó Victoria Ruffo al ser cuestionada sobre si tras el incidente de Eugenio Derbez cabría posibilidad de un reencuentro entre el actor y ella. De hecho, la actriz no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico dirigido hacia el padre de su hijo mayor, argumentando que lamentaba que por la edad ya se le rompieran los huesos.