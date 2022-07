José Eduardo Derbez confiesa que Victoria Ruffo ha llorado para chantajearlo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hay un hijo de Eugenio Derbez que no tiene problema para contar cómo es su familia fuera del ojo público, es José Eduardo Derbez, quien no solo habla sobre su padre y sus hermanos, sino que muchas personas tiene curiosidad sobre cómo es su relación con su mamá Victoria Ruffo. Y cómo no tiene pelos en la lengua, la celebridad confesó que ella ha usado sus habilidades como actriz para chantajearlo

En el programa “Miembros al aire”, programa en el que José Eduardo Derbez trabaja como uno de los conductores, este no solo habló sobre las escenas de telenovela en las que su mamá tiene que llorar, sino que también confesó que ella ha usado esa misma técnica para pedirle ciertas cosas.

José Eduardo relató que hay veces en las que Ruffo ha fingido llorar para que él acceda a hacer algo que ella quiere, pero confesó que ya no cae tan fácilmente en la actuación de su madre.

“Yo sí la he hecho llorar, pero cuando la hago llorar porque sé que sí me la mam… o porque me quiere convencer de algo, la volteo a ver y es: ‘Híjole’. Me acerco y le digo: ‘Te estás pasando’. Entonces cuando la cacho siempre le hace (se limpia las lágrimas) y dice: ‘Bueno, ¿entonces si o no?’”, relató en el programa, haciendo que sus compañeros y los invitados se rieran.

Sin embargo, hasta ahí no llegó la anecdota pero eso no fue todo, ya que José Eduardo Derbez también habló de que incluso llegó a ver a su madre llorar cuando veía una de sus telenovelas: “¿Sabes qué me pasó una vez? Hace un ching** de años, no me acuerdo en que telenovela era, pero yo llegue de la escuela y entro a su cuarto para decirle que ya llegué, la saludo y ella estaba viendo una novela de ella y sale una escena en donde está llorando y ella viéndose estaba llorando. Y yo le digo: ‘No puede ser que estés llorando viendo la escena de tu novela. Lloras allá y lloras acá’”.

José Eduardo Derbez concluyó que algunos creen que su humor negro es herencia de su padre, pero realmente en verdad viene de Victoria Ruffo: “Mi mamá tiene un humor muy negro y es impactante ver a mi mamá aventándose un albur o un humor negro. Te saca de onda porque es: ‘Ay we… ¿Si lo dijo o no?’”.

