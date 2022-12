Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se reúnen con la reina Letizia de España

Un encuentro para la historia, así se define la reunión entre Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes tuvieron la oportunidad de compartir nada más y nada menos que con la reina de España, Letizia Ortiz.

En la ciudad de Los Ángeles se reunieron distintas figuras influyentes, entre ellos entre Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y la reina Letizia, de cara a la llegada del Instituto Cervantes a la ciudad, una vieja promesa que hasta ahora se ve materializada.

Las emociones de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Kate del Castillo en medio de su encuentro con la esposa del rey Felipe, la reina Letizia, han quedado en evidencia por todo el contenido que se ha publicado en redes sociales.

En Instagram por ejemplo el encuentro entre Kate y su majestad se ha denominado como “choque de reinas”, en alusión a la protagonización de la actriz mexicana en la popular serie La Reina del Sur.

Por su parte, Eugenio y Alessandra destacaron que para ellos fue todo un honor conocer y además tener la oportunidad de hablar con la reina de España.

“Un verdadero honor haber sido invitados a la inauguración del Instituto Cervantes en Los Ángeles con la presencia de SM la Reina Letizia. Era de suma importancia tener en esta ciudad, la segunda en el mundo en población hispanoparlante, un Instituto para la promoción, difusión y enseñanza de nuestro idioma español’, escribió Rosaldo junto a un álbum de fotografías que muestran un poco de lo vivido.

La reina Letizia marcó pauta con su outfit

El nombre de la consorte ha acaparado titulares, no sólo por asistir al mencionado evento y relacionarse con varias figuras del mundo del entretenimiento, sino además por el atuendo que escogió para lucir en este día especial.

Para su estilismo, Letizia vistió un conjunto blanco de dos piezas, con el cuello redondo y las mangas largas con diseño abullonado. Además, este lo acompañó con un abrigo color camel de Carolina Herrera, el cual llevó sobre los hombros. View this post on Instagram A post shared by R E Y E S de E S P A Ñ A (@reyesdees)

