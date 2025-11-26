Vadhir Derbez explota ante las críticas tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn

En medio de la conmoción que generó el inesperado fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, su hermano menor Vadhir salió a hacer frente a las críticas que él y el resto de su familia han recibido por presuntamente no extender su apoyo a la joven en este duro momento. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, el protagonista de historias como “El Amarre y “Busco Novia” colocó una fotografía y mensaje dedicado a su hermana Aislinn. En el escrito, el también cantante externó sus condolencias y apoyo incondicional.

“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar“, inició su mensaje el hijo de Eugenio Derbez. No obstante, también aprovechó el espacio para dejar claro a los ‘haters’ que, a diferencia de lo que se ha dicho, se ha mantenido al lado de Aislinn en este duro proceso.

Asimismo, señaló que la presencia online no es el acompañamiento que verdaderamente importa ni aquel que hace la diferencia en los momentos difíciles: “Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes (…) Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos“, detalló en su reflexión.

Bajo esta misma tesitura, reprobó que se haya usado esta narrativa para crear señalamientos en contra de los miembros de su familia: “Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”, sentenció.

Para finalizar, Vadhir Derbez señaló: “Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional. Como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y esta como puede”.

Las respuestas a su mensaje no se hicieron esperar, incluyendo la de Alessandra Rosaldo, quien al igual que el resto de los integrantes de la familia Derbez, ha sido blanco de cuestionamientos por su decisión de no abordar el tema en redes sociales. En su mensaje, la vocalista de Sentidos Opuestos colocó: “Gracias por aclarar lo que es increíble que se tenga que aclarar. Unidos siempre desde el corazón”.

