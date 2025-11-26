Aislinn Derbez sale en defensa de Vadhir por ataques que recibió tras la muerte de su mamá

La actriz mexicana Aislinn Derbez, quien sufrió el lunes la muerte de su madre, Doña Gabriela Michel, se dio un espacio en su luto para salir en defensa de Vadhir Derbez, su hermano, luego de que las redes sociales se le fueran encima por no solidarse públicamente con ella tras el duro golpe que recibió en el plano emocional.

Si bien Vadhir sí le dio el pésame en privado, el que no lo hiciera público no agradó a los haters, lo que provocó que el propio actor diera la cara y aclarara lo que en realidad sucedió.

“Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahí físicamente con ella. (solo no lo publiqué) .

Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”, dijo en una publicación que lanzó en Instagram en compañía de una foto de ambos.

La publicación de Vadhir se llenó de inmediato de corazones rojos y de palabras de apoyo, incluidas las de la propia Aislinn, quien aprovechó sus Instagram Stories para salir en defensa de su hermano y de todos en su familia, pues ellos también han estado en el ojo de la polémica.

“Tal cual, gracias. Los amo Vadhir Derbez, Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo”, escribió Aislinn acompañada de unas manos rezando y de un pantallazo de la publicación de Vadhir, con lo que confirmó todo lo dicho por su hermano en su posteo.

La muerte de Doña Gabriela ha estado rodeada de la polémica, pero no solo por lo que sucedió con Vadhir, sino por las causas de su muerte. Si bien Aislinn aseguró que se trató de un infarto, hay versiones que han circulado y que aseguran que, en realidad, fue producto de un accidente doméstico.

“Aislinn dice que su mamá supuestamente falleció de un infarto, pero yo tengo otros datos, pero por respeto dejaré esa versión”, soltó Chamonic en Instagram, quien horas antes compartió su versión: “Me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, compartió la influencer en su momento.

