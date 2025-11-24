Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y reconocida actriz de doblaje

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, a los 65 años de edad. La noticia, que comenzó a circular durante la tarde de este lunes, conmocionó al medio artístico y a sus seguidores.

De acuerdo con reportes en redes sociales de la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’, Michel habría sufrido un accidente en su hogar, produciéndose el deceso durante la mañana de este lunes.

Una carrera en el mundo del doblaje

Gabriela Michel fue una destacada actriz mexicana de doblaje con una extensa trayectoria en la televisión y el cine. Nació el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, inició su carrera en la década de los ochenta y se convirtió en una voz emblemática para el público hispanohablante.

Entre sus roles más memorables se encuentra el de dar voz a Samantha Jones en la popular serie ‘Sex and the City’, un personaje que permitió a los espectadores de América Latina conectarse con la icónica producción.

La ANDI, en su comunicado, recordó precisamente este trabajo: “Su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana ‘Sex and the city’, poder ser escuchados en español”.

Su talento también quedó inmortalizado en otras producciones como Tinker Bell (dando vida a la Reina Clarion), ‘Cuentos que no son cuento’ y ‘Santa Cláusula’, dejando un legado significativo en la industria.

Gabriela Michel contrajo matrimonio con Eugenio Derbez, relación de la que nació su hija, la actriz Aislinn Derbez. Aunque su unión concluyó en 1987, ambos mantuvieron una comunicación cordial y una cercanía en torno a la crianza de su hija, como el propio Derbez relató en ocasiones.

De momento, la actriz no ha ofrecido declaraciones al respecto.

