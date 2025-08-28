Aislinn Derbez reflexiona sobre sus tres años de soltería

La actriz Aislinn Derbez, quien puso fin a su matrimonio con Mauricio Ochmann en 2020, se sinceró como nunca antes sobre su soltería y las enseñanzas que esta le ha brindado durante los últimos tres años. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Durante la más reciente edición de su podcast “La magia del caos”, la protagonista de “A la mala” abordó las ventajas que tiene la soltería. Y, para ello, hizo un recorrido sobre su propia experiencia y confesó que hoy en día tiene una percepción completamente distinta.

“Yo veía a la gente soltera y decía ‘pobrecita, qué difícil, qué duro’“, declaró ante los micrófonos del show digital. “Yo lo primero que quería, después de divorciarme, era luego, luego encontrar pareja, incluso me pasaba este pensamiento de: ‘Claro me divorcié, porque no era el amor de mi vida, pero ya lo voy a encontrar’“, agregó.

Guiada por esta creencia, Aislinn Derbez se enfrascó en una relación que si bien le regaló momentos de felicidad, no terminó siendo lo que esperaba: “Luego, luego me quise meter en una relación de pareja y estuvo muy bonito y todo, fue hermoso, sentir que alguien está ahí para ti, pero también fue cuando me cayó el 20 y dije esto no es“, explicó.

Tras darse el tiempo de hacer un trabajo de introspección, la hija de Eugenio Derbez encontró la raíz de esta necesidad: “A mí lo que más me daba miedo es que yo tenía completamente ligado la sensación de hogar y de protección a una pareja y si no estaba en pareja me sentía desprotegida, sola y sin hogar, eso fue lo que más me costó“, detalló la estrella.

Es por esta razón que la histrionisa hoy se siente más segura y feliz que nunca con su propia compañía, sin estar condicionada al amor de alguien más.

“Esa satisfacción de darte cuenta que tú te puedes dar eso que pensabas que solamente te podía dar una pareja, un hombre, es una sensación de las más increíbles que he sentido en mi vida y que después puedas compartir eso con una pareja“, dijo para finalizar.

