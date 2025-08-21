Aislinn Derbez derrite las redes con sus fotos en bikini a los 39 años

La actriz mexicana Aislinn Derbez, quien ya tiene 39 años y es mamá de Kailani, sorprendió a sus fans con las fotos que se tomó y en las que se muestra luciendo su figura en bikini.

La hija de Eugenio Derbez, quien cuenta con 12.5 millones de seguidores en Instagram, compartió diversas imágenes que la muestran luciendo su anatomía en traje de baño.

En una de sus postales se le ve recostada, mientras presume su cuerpo en un bikini de tono azul, el cual le valió varios piropos por parte de sus fans.

“Wowwwww pareces de 18 años en la foto 😱”, “Bellísima”, “Impactante la primera foto”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Ese mismo bikini también lo utilizó en un día de piscina con su hija, quien nació producto de su matrimonio con Mauricio Ochmann.

Además de la fotos que la muestran luciendo su bikini azul, Aislinn se tomó una selfie frente al espejo y en ella se le ve modelando un bikini lila desde la comodidad de su habitación de hotel, el cual resaltó la máximo su anatomía.

“Este verano si que he disfrutado mucho a estas personitas que amo tanto”, publicó Aislinn en la descripción de su galería, con la cual demostró que sigue luciendo como en sus años de juventud.

