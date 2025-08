Marjorie de Sousa presume cuerpazo a los 45 años, pero le dicen que parece de 20

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien fuera pareja sentimental de Julián Gil, deleitó a sus seguidores con una selfie frente al espejo que dio muchísimo de qué hablar, pues se le ve luciendo su abdomen de acero y una figura de infarto.

En la imagen se le ve posando con un pantalón de color negro, así como con un top de color rosa, mientras que parte de la cara se la cubrió con su larga cabellera rubia.

“GM ♥️vida ♥️ que hoy sea un día importante para ti 🥰🙌🏻 lleno de sonrisas y puras cosas lindas”, se lee en el texto con el que Majorie acompañó su postal.

La forma en que la mamá de Matías Gregorio lució su silueta no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes destacaron lo bien que se le ve a sus 45 años, incluso no faltaron los que insinuado que parecía de 20.

“¿Quién es esa jovencita que parece de 20 años?”, “Dios santo pero que ven mi si ojos 👀 pero si es mi güera que párese de 20 espectacular “, “Mientras más pasa el tiempo más bella se pone”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido por parte de algunos de sus 9.9 millones de seguidores de Instagram.

Esta no es la primera ocasión, y seguramente no será la última, en que la villana de las telenovelas deleita a sus seguidores con este tipo de fotografías o con las que se toma en traje de baño, pero siempre llama la atención que pareciera que el tiempo no pasa por ella.

Sigue leyendo: