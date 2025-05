Marjorie de Sousa reconoce que no es la mamá perfecta y lanza fuerte mensaje a sus haters

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, de 45 años, aprovechó los festejos por el Día de las Madres para hablar de su rol como mamá de Matías Gregorio, a quien decidió criar sola y sin la ayuda de Julián Gil.

Por medio de un video, en el que incluyó diversos capítulos de la vida de su primogénito, la villana de las telenovelas describió el que, considera, como el mejor papel de su vida, el de ser mamá.

En su emotivo mensaje Marjorie compartió que siempre da lo mejor de ella por su hijo, aunque reconoció que está lejos de ser la madre perfecta.

“Hoy celebro ser mamá… No la madre perfecta, pero sí la más entregada”, se lee al inicio de su mensaje.

A continuación se lanzó en contra de aquellos que se han dedicado a criticarla y cuestionarla por la manera en que decidió llevar su maternidad, en la que no ha permitido que Julián Gil sea parte de la vida del menor.

“Muchos hablan, pocos conocen. Detrás de cada decisión, de cada paso, está mi hijo. Mi razón, mi fuerza, mi todo. Ser mamá me cambió la vida, me partió y me reconstruyó. Me enseñó a amar sin medida, a resistir cuando creía no poder más”, publicó.

Posteriormente detalló que minimiza lo que los demás puedan o no decir de ella, pues es consciente de que está haciendo todo lo que está a su alcance por el bien de su hijo.

“No necesito la aprobación del mundo, porque cada sonrisa de mi hijo me recuerda que voy por buen camino. Este Día de la Madre no busco flores ni regalos… Solo agradezco tener a mi mayor regalo conmigo: mi hijo. Él es mi motor, mi verdad, mi historia”, concluyó la nacida en Caracas.

El texto de Marjorie se produce luego de que hace unos días diversos medios aprovecharan su presencia en la inauguración de un restaurante para cuestionarla sobre la manera en que decidió llevar su maternidad, en la que no permitió que Julián Gil, su ex, esté presente en la educación y crianza de Matías Gregorio.

