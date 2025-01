Marjorie de Sousa comparte el antes y después de su reducción de senos

Marjorie de Sousa ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram el proceso que ha vivido recientemente, tras someterse a una cirugía para eliminar los implantes mamarios que le habían causado varios inconvenientes de salud.

La actriz venezolana se mostró abierta al mostrar el impacto positivo que ha tenido esta decisión, no solo a nivel físico, sino también emocional.

A través de una serie de fotos, Marjorie dejó claro cómo se siente al ver los cambios en su cuerpo después de tomar la decisión de quitarse los implantes. En su publicación, destacó lo importante que ha sido para ella priorizar su bienestar. Además, aprovechó para reflexionar sobre su experiencia personal con esta intervención.

“Antes y después, la verdad es que les quiero contar que cada etapa vivida con ellas y sin ellas fue hermoso y es hermoso. Agradezco a mi por la capacidad que tiene para recuperarse tan rápido, agradezco el proceso vivido por abrir mis ojos para cada día buscar lo mejor para mí”, escribió la actriz en un emotivo mensaje.

Marjorie, quien se ha mostrado agradecida por la mejora en su salud, compartió que el proceso no ha sido sencillo, pero que ha valido la pena. “Hoy, después de algunos meses me siento mucho mejor, y mi salud mejoró muchísimo, también es importante contarles que es un proceso, ya que tantos años con implantes no pretendamos que de la noche a la mañana salga de tu cuerpo el efecto que causa tenerlas”.

La artista también confesó que el camino hacia su recuperación ha sido un proceso gradual, que ha requerido paciencia y perseverancia. “Hoy sigo en proceso de estar cada día mejor, pero si lo siento y el cambio es muy radical, no tengan miedo a dar el paso y regresar a lo que realmente somos, las admiro y sé que cada una tomará la decisión correcta, cada quien a su ritmo. Hermoso día, las leo, ¿te quieres quitar los implantes? P.D. Gracias a las manos que me ayudaron a sentirme bien hoy”, agregó.

Este testimonio de Marjorie de Sousa ha resonado con muchas de sus seguidoras, quienes no han dudado en felicitarla por su valentía y compartir sus propias experiencias.

Muchos comentarios destacaron lo bien que luce la actriz después de la cirugía y expresaron su admiración por su actitud positiva ante el proceso de transformación. Algunos seguidores también agradecieron el testimonio, sintiéndose inspiradas para tomar decisiones similares respecto a su salud y bienestar.

Marjorie, con su sinceridad y apertura, ha dejado claro que la salud y el bienestar son lo más importante, y que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, sin miedo al qué dirán.

