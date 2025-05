Marjorie de Sousa se mantiene en su postura sobre la convivencia de su hijo y Julián Gil

La actriz venezolana Marjorie de Sousa pareciera no estar interesada en dar marcha atrás a la postura que adoptó desde hace años con respecto a la convivencia de Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Julián Gil, en donde el actor no ha podido estar presente en la vida del menor.

En horas recientes, y durante un encuentro que tuvo con la prensa, la villana de las telenovelas le dejó claro a los representantes de los medios de comunicación que no tiene la menor intención en hablar de lo que sucede con su hijo y la nula convivencia con su padre.

“De eso no voy a hablar. Estamos ahorita en la inauguración de un lugar, vengo a disfrutar. No vengo a hablar de eso. No vengo a hablar de eso ¿alguna otra cosa?”, respondió tajante ante los cuestionamientos que la prensa le hizo sobre Julián Gil y su hijo.

Aunque en un inicio fue contundente con su postura, con el pasar de los segundos Marjorie terminó cediendo y aseguró que lo único que busca es que a su hijo nunca le falte nada y siempre tenga lo mejor.

“Ya lo he dicho mil veces, no creo que tenga nada que decir. Han visto el proceso y mi hijo es hermoso, feliz y eso es lo importante. Lo importante es lo que suceda a puerta cerrada, no tengo que demostrar nada”, continuó la actriz, quien se separó de Julián Gil cuando Matías era un bebé.

Habló de su rol como mamá y actriz

Antes de que las preguntas incómodas comenzaran, Marjorie compartió con la prensa lo que ella consideraba más complicada de ser actriz y mamá soltera.

“(Lo más complicado) ha sido adaptarme a mis horarios, a tantos viajes. Ahora que está un poco más grande, el colegio y mis viajes. Eso es lo que más me da como ansiedad porque hay veces que no puede estar conmigo, pero ahí vamos, sacándola”, detalló.

Se solidariza con las mamás solteras

También envió un mensaje de solidaridad con toda esas mujeres que, como ella, se hacen cargo solas de sus hijos.

“Hay que levantarse temprano todos los días y echarle muchas ganas a la vida y no importa lo que pase, tú seguir y siendo feliz que eso es lo importante porque yo creo que si tu hijo te ve siempre feliz, él va a ser una persona segura y feliz de la vida. Entonces, mamitas, a echarle ganas, sin importar la situación que estemos viviendo. Nacimos para ser unas guerrera”, dijo Marjorie en su mensaje lleno de inspiración para las mamás.

