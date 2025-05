Pedro Fernández responde a Julián Gil por involucrarlo en líos con Marjorie de Sousa

Pedro Fernández rompió el silencio tras los comentarios realizados por Julián Gil.

En el reality Secretos de parejas, el actor argentino insinuó que la salida del cantante de la telenovela Hasta el fin del mundo se debió a conflictos con Marjorie de Sousa y no por problemas de salud, como se había dicho en su momento.

En declaraciones recientes ante los medios, Fernández no tardó en rechazar de forma contundente lo dicho por Gil. “¿Eso dijo [Julián Gil]? Bueno, le pediría que no pusiera palabras en mi boca. Que hable de su experiencia, de lo que él tenga que hablar. Que no hable de mí, ni de los demás”, expresó el también intérprete de Me encantas, visiblemente molesto por verse involucrado en una situación que, según él, no le corresponde.

Las afirmaciones de Gil surgieron en medio de una conversación donde tocó el tema de su complicada relación con Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías. Según contó en el programa, la actriz habría tenido algo que ver con la renuncia de Fernández al proyecto que ambos compartían, lo que ha vuelto a encender la polémica que gira en torno a la ex pareja.

Aunque Fernández evitó profundizar en la historia de custodia entre Gil y De Sousa, dejó claro que no piensa involucrarse más allá de lo necesario. “Ese es un tema de ellos. La verdad, no me quiero meter en eso”, respondió tajante al ser cuestionado por la disputa legal que ha mantenido distanciado a Julián de su hijo durante años.

Mientras el conflicto entre Gil y De Sousa continúa sin resolverse y ella mantiene silencio público, Fernández se mostró determinado a no permitir que se utilice su nombre en discusiones ajenas. Su postura, aunque mesurada, fue lo suficientemente clara como para marcar distancia y pedir respeto hacia su versión y su trayectoria.

