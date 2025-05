Gabriel Soto le responde a Julián Gil luego de que reviviera su supuesto romance con Marjorie

El estreno de ‘Secretos de Parejas’, el nuevo reality show de Canela.TV , dio muchísimo de qué hablar por las confesiones que hizo Julián Gil sobre su relación con Marjorie de Sousa, pues no solo habló de ella, sino que también salió a relucir el nombre de Gabriel Soto.

El papá de Matías Gregorio se refirió al galanazo de las telenovelas por las famosas fotos que una revista publicó en el 2016 y en la que se le ve cargando a la actriz venezolana en la playa, lo que habría detonado el fin de su matrimonio con Geraldine Bazán, la madre de sus dos hijas.

“Ella traía un pe… formado públicamente, también, con Gabriel Soto, que se divorcia de Geraldine. No fue Irina la tercera en discordia, la que destroza ese matrimonio fue ese problema”, dijo el actor argentino durante una de las dinámicas del reality.

Las aseveraciones del esposo de Valeria Marín provocaron la reacción de la prensa, la cual fue en búsqueda de la réplica del papá de Elissa Marie y Alexa Miranda, quien se negó a ahondar en detalles, al asegurar que no habla de terceras personas, misma actitud que ha tomado cuando lo cuestionan sobre Irina Baeva.

“Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo ya no hablo de terceras personas. Ese chisme a mí me trajo, también, muchos problemas y es un chisme por el cual demandé a una revista. Se ganó la demanda, se fue hasta la Suprema Corte de Justicia y salió el fallo a mi favor y se esclarecieron las cosas, las cosas estaban más claras que el agua”, inició el actor.

A continuación hizo un llamado a poner final a los chismes y a las especulaciones sobre los artistas, pues lo único que se logra con esta práctica es afectar a los involucrados.

“Ya esos chismes hay que dejarlos en el pasado, hay que enterrarlos, hay que darles vuelta a la hoja y vivir en el presente. Hay que enfocarnos en cosas positivas”, dijo en la entrevista que otorgó al programa ‘Hoy’.

En la misma conversación salió en defensa de Geraldine Bazán, luego de que saliera a relucir que él habría dejado a Martha Julia por la mamá de sus hijas, lo cual ambas partes ya tildaron de falso, pues los tiempos no dan.

“La mamá de mis hijas ya dijo todo lo que se tenía que decir y dio fechas exactas. Yo no sé de dónde sacaron ese chisme que había videos de ella entrando a mi camerino, eso es totalmente falso. Yo dejé de andar con Martha Julia dos años antes de que yo empezara mi relación con la mamá de mis hijas. Es totalmente falso, ya, por favor, ya déjennos en paz tantito”, concluyó sobre esa polémica.

Sigue leyendo: