Geraldine Bazán niega haber sido la tercera en la relación de Gabriel Soto y Martha Julia

La actriz Geraldine Bazán, quien en el pasado estuvo casada con Gabriel Soto, recurrió a su cuenta de Instagram para hacer frente a los recientes rumores que la involucran, luego de que se insinuara que ella ocasionó la ruptura de su ex y Martha Julia.

La mamá de Elissa Marie y de Alexa Miranda habló sobre esta polémica en un video que compartió y en el que dejó muy clara su postura sobre todo lo que se ha dicho con respecto a ella en los últimos días.

“A quién pueda interesar, con respecto a notas sin fundamento. No me quedo callada, no otorgo”, se lee en la descripción del texto con el que acompañó el video que grabó desde su casa.

Su video lo comenzó lamentando la información que circuló en días recientes sobre su pasado y la manera en que habría iniciado su relación con el padre de sus hijas, pues se llegó a especular de que para ese entonces él estaba en una relación con alguien más, algo que, asegura, es falso.

“Por ahí han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas, él estaba en otra relación. Esto quiero aclarar, con todas sus letras, fuerte y claro, que es completamente falso”, señaló la actriz ante las afirmaciones de la periodista María Luisa Valdés Doria.

A continuación detalló que en el momento en que Gabriel Soto y Martha Julia fueron pareja, ellos ni siquiera se conocían, por lo que desconoce qué dio pie a la desinformación.

“La relación de la que hablan es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007, en Miami, en un proyecto que hicimos juntos: ‘Bajo las riendas del amor’ y fue hasta finales del 2007, principios de 2008 que yo me fui a trabajar a Colombia, fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia. Yo no empecé ninguna relación con él hasta finales de 2007”, señaló la villana de las telenovelas.

Para no dar pie a las confusiones, Geraldine recalcó que entre la ruptura de su ex con Martha Julia y su relación no solo pasaron cuatro años, sino también otras relaciones de Gabriel.

“Son 4 años entre una relación y otra. Él tuvo dos novias o dos relaciones anteriores. Es absolutamente falso lo que están diciendo, es absolutamente falso”, compartió.

En el mismo material Geraldine Bazán detalló que decidió contar su verdad por medio de sus redes sociales para que lo diga no pueda ser editado y así sus seguidores puedan conocer la información de su viva voz y sin ediciones.

“Como les he dicho, siempre hablo con la verdad y sobre todo lo quiero hacer aquí en mis redes sociales porque no hay posibilidad de edición. Lo estoy hablando sin un publirrelacionista que esté atrás, sin ningún medio de comunicación, sin ningún compromiso. Esto decidí hacerlo hace media hora porque creo que es importante”, concluyó.

Sigue leyendo:

Martha Julia pone un alto a las preguntas sobre Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Martha Julia rompe el silencio sobre los rumores de reconciliación con Gabriel Soto

¿Irina Baeva se disculpará con Geraldine Bazán? La actriz responde

Irina Baeva revela que terminó su relación con Gabriel Soto por las infidelidades de él