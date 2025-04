Irina Baeva revela que terminó su relación con Gabriel Soto por las infidelidades de él

Irina Baeva por fin habló acerca de su rompimiento con Gabriel Soto. Dijo que éste le fue infiel, y negó haberlo abandonado cuando estuvo enfermo. La actriz aseguró que su historia de amor terminó al momento de leer un mensaje que Soto le envió.

Gabriel Soto habló sobre su estado de salud y su rompimiento con Irina Baeva

Baeva fue entrevistada en el programa de televisión “Montse & Joe”. Montserrat Oliver le preguntó si era buena enfermera, pero la artista respondió que no era cierto lo que dijo Gabriel: “No, no, no, totalmente falso, no es cierto. No es así, yo estoy siempre cuando hay que estar”.

Giovanni Medina y su reacción ante una pregunta sobre Irina Baeva

Irina contó el motivo por el que acabó el romance: “A decir verdad, mi relación pasada terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema. Entonces realmente no le veo sentido, porque de verdad está toda la información.

“Es difícil, porque creo que muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado, porque cuesta mucho expresarlo y sobre todo para mí. (Porque) yo soy de relaciones de mucho tiempo; no estoy brincado de una pareja a otra, de mes en mes”.

Cuando Montserrat le preguntó a Irina si ella y Gabriel habían terminado antes de que se enteraran de que él estaba enfermo, respondió: “Como a la mitad (de la enfermedad) diría yo. La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales todo el mundo está enterado. Yo creo que hasta tú. Es más, ni siquiera te tuve que decir con quién, tú ya lo sabías. No es chisme, es la verdad, pues así pasaron las cosas. Ni modo”.

Baeva también se cuestionó cómo pudo aguantar tanto: “Al día de hoy volteo a ver, y sí puedo decirlo, que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios. Creo que me di cuenta a tiempo; decidí no seguir permitiéndolo más. De verdad digo: “¡Wow! ¿Cómo pude haber permitido tanto?”

La bella actriz recibió un mensaje de su entonces pareja que le afecto mucho, pero que al mismo tiempo le hizo abrir los ojos: “Ya fue un tema muy rebasado, muy irrespetuoso, todo verbal. Tengo muy claro ese momento, literal. Iba en mi camioneta, vi un mensaje, mi mente hizo “crack” y yo dije: ‘Es hasta aquí'”. Por último, Irina dijo que, aunque le costó demasiado tiempo reconocer que su relación había terminado, después ya no hubo marcha atrás. “Literal, fue de tajo, así, y se acabó”.

Sigue leyendo: