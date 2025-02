Ninel Conde reacciona molesta por una pregunta sobre Irina Baeva y Giovanni Medina

Ninel Conde concedió una entrevista al programa de televisión “Despierta América” por el lanzamiento de su sencillo a dueto con Nacho. Pero su reacción cuando le preguntaron sobre Giovanni Medina (su ex pareja) y la supuesta novia de éste, Irina Baeva, fue inesperada.

La reportera Tania Orduña estaba enfocándose en la canción “Báilame Lento”, pero súbitamente cuestionó a El Bombón Asesino: “Por último Ninel, te tengo que preguntar: ¿Qué opinas de Giovanni y de Irina?” Casi sin dejar terminar a Orduña, la cantante respondió: “Así que tengas, que tengas, no tienes”, mientras Nacho, con una risa incómoda, aplaudía por lo que estaba pasando.

Orduña trató de suavizar un poco el ambiente al decirle: “A mí me mandaron a preguntar. Tú me puedes contestar lo que tú quieras, no te preocupes. ¿Te gusta la pareja?” Mientras Conde escuchaba lo que decía la reportera, repitió: “Te mandaron a preguntar. ¡Qué vergüenza con Nacho!” Éste sólo dijo: “No importa, yo me lo gozo, yo me lo gozo”.

Al final, Ninel Conde agarró el micrófono y dijo: “Bueno, esto fue para “Despierta América”. Gracias chicos. Cumplió, ya me preguntó, señora productora. Gracias, los amamos. No se pierdan este tema con el bombón y Nacho, 3 de marzo, thank you“. Y sin perder su sonrisa, agregó: “Ahorita tienes el micrófono censurado, porque estás castigada”.

Posteriormente Tania Orduña dijo que aunque Ninel fue amable, no le gustó la pregunta. “El que calla otorga, pero está bien, es mejor que no diga nada, porque la verdad se ha metido en muchos líos y ahí estaba su esposo”. En cuanto a “Báilame Lento”, marca el regreso de El Bombón Asesino a la escena musical, y es un tema de corte pop.

