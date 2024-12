Ninel Conde asegura que a sus detractores les falta autoestima y paz

Tras ser eliminada del programa de televisión “¿Quién Es La Máscara?” Ninel Conde dio una entrevista al matutino “Despierta América”, y dio su opinión sobre las personas que han criticado su físico en las redes sociales.

La cantante y actriz mexicana fue entrevistada por Astrid Rivera, quien la cuestionó acerca de las críticas que recibe. “Yo no contamino mis ojitos, ni mi mente, ni mi pensamiento con cosas negativas”, dijo. “Si tú pregunta es por qué pienso yo que hay tanto hate, no nada más para mí, sino en general, pues es porque hay falta de amor, falta de autoestima, de valores, de paz, falta de Dios en nuestros corazones. Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, así no lo conozcas, así te haya hecho algo malo, es el bien. Si tú quieres hablar cosas negativas para alguien es porque te falta amor”.

Cuando Rivera insistió en lo que pueden provocar esos mensajes, Ninel contestó tajante: “No me interesa hablar del tema porque es algo que contamina mis emociones y yo estoy tratando de cuidar mi entorno. Y a quién no le guste lo que ve en mis redes, que me deje de seguir y ya, y se acabó el problema”.

Conde también habló de su pequeño hijo Emmanuel: “Me acaba de pedir un muñeco que se estira. A él le gustan muchos los muñecos que se estiran, de esos que son plástico, desde chiquito le gustaban y justamente hoy me pidió otra vez, y bueno, vamos a buscarle todos los que hay en la tienda”.

El Bombón Asesino optó por no platicar de su vida privada, especialmente de su matrimonio: “No hablo mucho de mi vida personal, de mi vida de pareja, pero yo estoy muy bien, agradecida con Dios por la oportunidad de sentirme tranquila y contenta”.

Finalmente, Ninel Conde dijo qué es lo que desea para esta Navidad: “Estar con mis seres queridos pasar unas fiestas en armonía, en paz, en amor. Estoy ahorita en una transición muy importante a nivel personal, pues me estoy mudando de casa”.

