Niurka critica a Ninel Conde: “Evidentemente tiene dismorfia”

Desde el mes pasado Ninel Conde publicó en sus redes sociales fotos y videos en los que luce muy cambiada, generando todo tipo de comentarios. Ahora Niurka Marcos lanzó duras críticas contra el bombón asesino, argumentando que no quiere aceptar su edad.

Entrevistada por Miguel Díaz, la bailarina cubana comenzó diciendo: “Ella es totalmente dismórfica. Probado. Evidentemente que tiene dismorfia. Sin lugar a dudas tiene un problema enorme de inseguridad, de no aceptación del paso de los años”.

Marcos, de 56 años, insistió en que Ninel quiere lucir siempre joven: “Ella no quiere ser una señora. Ella quiere congelarse en la eterna juventud, y eso no existe. Peor todavía que no se acepte, que no madure, que no disfrute el paso de los años, que no convierta sus vivencias en sabiduría y experiencia, porque bueno, sus vivencias están del c*** también ¿verdad? No tiene nada que enseñar de sus p****** vivencias”.

La vedette agregó que el público ha notado los cambios en Ninel desde hace mucho. “La gente tiene conciencia. La gente no es estúpida ni ignorante. La gente somos todos, desde los más cultos hasta los más sencillos. Por más que pase el tiempo, y por más bella que se vea, al paso del tiempo, la gente tiene conciencia de la edad que (Ninel) tiene, y la gente exige verte tal cual tu edad. Entonces, mientras más pase el tiempo y más se siga estirando, perfeccionando y camuflando, la gente más la va a detestar, por negar su naturaleza. La genta más la va a ridiculizar. Más la va a bullear y menos la va a respetar”.

Por último, Niurka dio un consejo a todas esas personas obsesionadas por lucir más jóvenes: “Cambien esa preocupación que tienen por verse perfectas, cámbienla por vivir minuto a minuto la vida, gozarla, viajar, conocer gente, sonreír, abrazar, hacer el amor, alimentarte bien, hacer ejercicio, cuidar tu salud, cámbiala por vivir”.

Mientras tanto, Ninel Conde continúa publicando en su cuenta de Instagram (donde tiene más de cinco millones de seguidores) imágenes en las que presume su nuevo look. Con motivo de su cumpleaños número 48, escribió: “Happy birthday to me 🎂 Gracias a Dios por una vuelta más al sol ❤️❤️❤️ llena de bendiciones y muchos sueños cumplidos y oraciones respondidas. Un año donde tengo tanto que agradecerle a Dios y donde sé que lo mejor está por venir!”

