Ninel Conde se casó con el empresario venezolano José Ángel González desde el año pasado

Desde el año pasado comenzó a surgir el rumor de que la actriz y cantante mexicana Ninel Conde había contraído matrimonio por tercera vez, algo que ella evadió en varias ocasiones. Ahora diversos medios han confirmado que la artista se casó con José Ángel González, un empresario venezolano.

El programa de televisión “De Primera Mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, confirmó la noticia, y posteriormente se presentó el acta de matrimonio civil, fechada el 13 de noviembre de 2023. Cabe mencionar que hace poco más de dos meses Infante comentó que le había llegado información sobre la boda, pero el bombón asesino publicó casi de inmediato un video en sus redes sociales que la mostraba en Miami, junto a su árbol de Navidad y diciendo: “Ah, cómo les gusta el mitote, ¿verdad? Yo que ando acá tratando de desconectarme de cosas y de tanta vaina”.

¡Este documento comprueba que #NinelConde SÍ SE CASÓ en Miami con un venezolano llamado José Ángel! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/xH77FD90KY — De Primera Mano (@deprimeramano) February 7, 2024

Un informante reveló a la revista People En Español que José Ángel González Cedeño es empresario de aduanas. Durante varios meses se dijo que el nuevo esposo de Ninel era 17 años menor que ella, pero al parecer no es así: “No es cierto que tiene 13 o 17 años menos, son de la misma edad. A él no le gusta el medio (del espectáculo) ni la farándula. Él la trata superbien”.

¿Cuáles han sido los anteriores matrimonios de Ninel Conde?

De 1996 a 1998 Ninel Conde estuvo casada con el actor Ari Telch, con quien tuvo una hija, Sofía; en 2007 contrajo matrimonio con el empresario Juan Zepeda, de quien se divorció en 2013. Otras de sus parejas fueron el cantante José Manuel Figueroa y Giovanni Medina; con este último tiene un hijo llamado Emmanuel. En 2020 fue muy sonado su romance con el colombiano Larry Ramos (actualmente prófugo de la justicia tras ser acusado de fraude). Ese mismo año se llevó a cabo una ceremonia “simbólica” entre los dos que fue cubierta por muchos medios.

Hasta el momento Ninel Conde no ha hecho ningún comentario sobre los documentos presentados; recientemente ella publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explica a qué se debe una protuberancia que tiene en su cabeza. Luego de comer rebanadas de una pizza, tomó un té laxante: “Con el cólico tan grande que me dio me desmayé del dolor. Nunca me había pasado, y caí al suelo. Hasta la lengua me mordí”.

