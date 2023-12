En video, Ninel Conde muestra la gran cantidad de pastillas que toma al día

Ninel Conde publica casi diariamente en su cuenta de Instagram fotos y videos que la muestran luciendo su escultural figura, pero ahora decidió compartir con sus fans su rutina para distribuir las pastillas y cápsulas que toma a lo largo de la semana, en su mayoría complementos vitamínicos, que combina con una buena alimentación y mucho ejercicio.

En el clip, el bombón asesino aparece en el baño, con muchos frascos y pastilleros de todos colores, y dice: “Chicos, bombones, bombonas, dirán: ‘¿Qué hace el bombón en su baño?’ Llegó la hora de “pastillero time”. Estoy haciendo el rellenado con las pastillas. Aquí tengo la receta de mi ángel de la guarda, Gladys. Estas son un poco de las pastillas que tomo todos los días, y estos son los pastilleros para tres semanas. Es lo máximo, porque en tres semanas no tengo que abrir todos estos botes”.

Ninel también dio una sorpresa a sus fans, pues informó que lanzará una línea de complementos: “Estén pendientes, porque yo voy a sacar mi línea de productos con lo mejor de todo esto, para no estar con tanta pastilla. Pero mientras, toca esto”.

La actriz y cantante también mostró los resultados de llevar a cabo todas esas rutinas con mucha disciplina, y en varias fotografías posó usando un ajustado enterizo blanco que resaltó su figura. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “La vida es un viaje … disfrútalo !!!”

El mes pasado el periodista Gustavo Adolfo Infante difundió una noticia acerca de que Ninel Conde se habría casado en Nueva York con un empresario colombiano 17 años menor que ella. Ella desmintió esa información en un mensaje que publicó en el supuesto día de la boda: “Mis amigos comenzaron a hablar que si estoy en New York, que si no sé qué, que por qué no los invité al gran evento… Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah, cómo les gusta el mitote! Ya quiero estar más tranquila, llega una a cierta edad y sólo quiere estar en paz. Les mando todos los besos del mundo. Como dice el viejo y conocido refrán: Y la queso…“

