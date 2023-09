Ninel Conde modela un traje de baño negro con aberturas y correas

Ninel Conde dio la bienvenida al otoño de una manera muy sensual, posando a bordo de un yate y usando un traje de baño negro de original diseño, con corset plastificado y aberturas laterales con correas. Junto a las fotografías que publicó en Instagram ella escribió: “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana … 🌈 Les deseo un lindo fin de semana, mis hermosos”.

Desliza para ver todas las fotos

El bombón asesino acudió a uno de los recientes conciertos del grupo RBD, y cumplió su sueño de reencontrarse con Dulce María, quien interpretó a su hija en la telenovela “Rebelde” en 2004. Ambas posaron juntas para fotos y videos, pero también se les unió Anahí; Ninel no cabía de la emoción: “Mi hija hermosa, mi @dulcemaria te amo mi reina ¡Sigue triunfando! Amé verte realizada. Las amo mis niñas”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel Conde ya está preparando su nuevo sencillo, pero mientras tanto complació a sus más de cinco millones de seguidores en esa red social con un clip que la muestra en un jardín, luciendo su figura en un minivestido hecho de pequeños espejos en color verde. Ella compartió también un texto positivo: “Recuerda, si crees en ti y te amas en tus días soleados y grises, la persona correcta verá contigo el arcoiris 🌈 porque todo comienza y termina en ti”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

