En video, Ninel Conde pasea por la playa usando un microbikini blanco y con cadenas

Para Ninel Conde el verano continúa en su punto más intenso, y así lo dejó ver en un video que publicó en Instagram; ella aparece usando un microbikini blanco con cadenas en vez de hilos, presumiendo un perfecto bronceado y su abdomen de acero. El mensaje que escribió fue: “Disfruta tu día de descanso! No olvides dar gracias por todo! Agradecer es la mejor manera para que la vida te dé más razones para dar gracias ❤️”.

El bombón asesino tiene ya más de cinco millones de seguidores en su cuenta de esa red social, y recientemente causó sensación por un clip que la muestra caminando mientras modela un minivestido negro con aberturas en la parte posterior: “Vivan el presente! Los invito a hacer un detox de celular y convivir con tu entorno real! Los momentos más hermosos y reales son los que no se comparten en las redes”. ❤️💋 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Usando leggings amarillos y un ajustado top blanco Ninel compartió otra receta saludable; en esta ocasión fue de unos muffins con pocas calorías: “Sí, la receta que tanto me pidieron se las tengo paso a paso y con los mejores tips. 😘 Vamos a preparar unos deliciosos muffins de proteína 🧁 ¡Sin azúcar ni harina refinada! Llenos de nutrientes para mantener una vida rica, pero healthy“. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

