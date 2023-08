Ninel Conde expone su perfecto bronceado, usando un bikini azul tipo taparrabos

Ninel Conde sabe muy bien cómo emocionar a sus seguidores en Instagram, y ahora lo hizo publicando un video que la muestra en la playa, luciendo su perfecto bronceado al usar un minibikini de color azul. El mensaje que escribió junto al clip fue: “1,2,3,4 ¡¡A disfrutar una playa paradisíaca como esta!!🔥 ¿Te gusta este color azulito de mi bikini?” 💙💋 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

El bombón asesino acude al gimnasio varios días a la semana, y compartió una rutina de ejercicios para fortalecer piernas y glúteos: “Mis bombones, iniciamos la semana con una súper serie que combina piernas y glúteos. No importa cuánto duela o cuánto nos haga sudar, sino los resultados que queremos lograr y lo bien que nos hace sentir. Recuerda siempre incrementar la carga; que sea progresiva, así verás resultados e irás avanzando al siguiente nivel”. 💖 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel se encuentra muy emocionada por el estreno -el 17 de agosto- del reality show “Secretos de las indomables”, en el que la acompañan famosas como Yuri, Patricia Manterola y Alicia Machado. Ella publicó uno de los promocionales y escribió: “!Se me quedó la piel chinita 🫣 porque YA ESTÁ DISPONIBLE ❤️‍🔥 donde se viene grande el relajo que armamos con mis Indomables”. 😏😂🔥❤️‍🔥 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: