Ninel Conde se muestra llena de sudor mientras se ejercita en la caminadora

Las rutinas que Ninel Conde realiza en el gimnasio son muy intensas, y eso quiso mostrar en un reciente video que compartió en sus historias de Instagram. Ella aparece en la caminadora, llena de sudor y usando un ajustado conjunto deportivo de top y leggings; en el post escribió el mensaje: “Ni grabar rutina pude”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El bombón asesino mostró cómo ejercita sus cuádriceps, femorales y pantorrillas, con pesas y siendo auxiliada por su entrenador: “Cada uno de estos ejercicios consta de series que permiten exigirnos más e incrementar la carga y, ¡con esto aumentar fuerza y masa muscular! Por cierto, ¿quieren más rutinas como éstas?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

El 17 de agosto se estrenará “Secretos de las indomables”, un reality show en el que Ninel Conde convive con otras famosas como Patricia Manterola y Alicia Machado. Ella expresó en un video su deseo de encontrar a una pareja para poder establecer una familia el resto de su vida: “Esa parte yo creo me falta concluir y culminar”. View this post on Instagram A post shared by Canela.TV (@miracanelatv)

