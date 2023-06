Ninel Conde se muestra de rodillas y tomando el sol, usando un microbikini de hilos

Ninel Conde mantiene su figura haciendo mucho ejercicio, pero un complemento que no olvida para lucir espectacular es un buen bronceado. Ahora ella compartió en su cuenta de Instagram un video que la muestra a bordo de un yate, de rodillas y usando un microbikini de hilos mientras toma el sol. También escribió un mensaje positivo: “Bombones, que tu única competencia sea tu “YO” de hoy! Trabaja duro para que cada día tengas una mejor versión de ti y logres triunfar y alcanzar tus sueños! Focus!!” 😍✨ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Hace algunas semanas el bombón asesino trabajó en un reality show titulado “Secretos de las indomables”, que se estrenará próximamente y en el que comparte créditos con varias famosas, entre ellas Patricia Manterola y Zuleyka Rivera, con quienes posó para un clip con la canción “Ella baila sola” (de Eslabón Armado y Peso Pluma) como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel no está todo el tiempo usando maquillaje y prendas sexys; para demostrarlo ella compartió en un video cómo se ve en su casa mientras cocina unos muffins, e incluyó un mensaje para sus fans: “Esta soy yo en la cocina mis bebés! No crean que vivo con los tacones y el maquillaje encima! Como toda mujer amo preparar mis comidas saludables e inventar recetas que sean ricas y no me aburran!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

