Con ajustado vestido lleno de espejos Ninel Conde mueve sus caderas sensualmente

Ninel Conde siempre halla alguna forma de sorprender a sus fans, y ahora lo hizo publicando en TikTok un video en el que se le ve posando de espaldas, para después mover sensualmente sus caderas al ritmo de una curiosa versión -en cumbia- del tema “Someone you loved” de Lewis Capaldi. Ella lució al máximo su figura usando un vestido en color nude, con aberturas a los costados y cubierto totalmente de espejos.

El bombón asesino también compartió en Instagram una fotografía en la que presume su perfecto bronceado mientras usa un outfit con el mínimo de tela; el mensaje que escribió como complemento a la imagen (que lleva más de 21,000 likes) fue: “Al final el viernes siempre llega ❤️”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel Conde ya trabaja en lo que será su propio reality show, que lleva el título tentativo de “Ninel al desnudo”; sin embargo, también formará parte del elenco del programa “Secretos de las indomables”, en el que participarán otras famosas como Alicia Machado, Patricia Manterola y Yuri. Ella publicó un video del momento en el que recibe la invitación para este nuevo proyecto. View this post on Instagram A post shared by Canela.TV (@miracanelatv)

