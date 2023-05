Ninel Conde deja ver su microbikini al modelar un ajustado vestido rojo

Ninel Conde ha subido la temperatura con el más reciente video que publicó en Instagram, en el que aparece moviendo sus caderas al modelar un ajustado vestido rojo con aberturas que dejó ver el microbikini blanco que usaba debajo. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Esta es la actitud de alegría al anunciarles mi nuevo proyecto”.

El bombón asesino se refiere al reality show “Secretos de las indomables”, que se estrenará este verano por la plataforma Canela.TV y en el que compartirá créditos con otras famosas como Yuri, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera. En otro clip Ninel aparece en su camerino y recibiendo la invitación, prometiendo muchas sorpresas a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Canela.TV (@miracanelatv)

La actriz y cantante ya se encuentra preparándose físicamente para ese proyecto, y mostró en un video las extenuantes rutinas de ejercicios que realiza diariamente, complementando todo con un mensaje motivacional: “Lunes de darle con todo al ejercicio y retomar buenos hábitos! Si el fin te saliste del plan y no comiste tan sano; NO IMPORTA, ESO YA QUEDÓ ATRÁS, vuelve a comenzar con toda la energía y buena actitud! Recuerden que nosotros construimos hoy nuestro yo del mañana. Cómo quieres verte y sentirte mañana? Los amo!!” 💋💋 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

