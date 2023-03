Ninel Conde expone su tonificado cuerpo usando un microbikini rosa

Ninel Conde siempre piensa en sus seguidores, y por eso ahora los complació publicando en Instagram un video en el que aparece en la playa, posando muy sexy en microbikini de color rosa y luciendo al máximo su tonificado cuerpo. El mensaje que escribió junto a su post fue: “¡Tus hábitos son un resultado de cómo piensas!”

El bombón asesino hace ejercicio diariamente, y en otro clip se mostró en el gimnasio, usando ajustados leggings azules y realizando una rutina para desarrollar los músculos de su espalda y sus brazos.

Finalmente la propia Ninel se grabó frente al espejo, mostrando los resultados de sus rutinas mientras usaba un conjunto deportivo con estampado de camuflaje. Siempre optimista, ella escribió junto a su publicación el texto: “Sé tú la primera en echarte porras!! Ámate ❤️❤️”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

