Ninel Conde adorna su cuerpo con polvo dorado y posa en la piscina

Ninel Conde tiene un cuerpo escultural, y una vez más lo ha presumido en Instagram al compartir unas fotos en las que posa muy sexy en una piscina, con el agua hasta la cintura y cubriendo parte de su cuerpo con polvo dorado. Todo fue para promocionar contenido en su página de OnlyFans, en la que ya cuenta con más de 20,000 suscriptores.

El bombón asesino publica diariamente en Instagram, y en un video explotó al máximo su faceta de modelo, usando un vestido en color nude y de curioso diseño, pues sus estratégicas aberturas dejaban ver su bikini blanco. El mensaje que escribió junto a su post fue: “El entusiasmo es común; la resistencia es rara”.

Hace algunos días Ninel recibió críticas por unas fotografías en las que, según varios internautas, sus labios aparecían muy hinchados. Ella ha vuelto a activar los comentarios en esa publicación de Instagram, que al final resultó una de las más exitosas que ha tenido, superando los 136,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

