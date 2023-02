Ninel Conde luce su retaguardia al realizar estiramientos después de sus ejercicios

Ninel Conde no duda en compartir en Instagram videos que la muestran en el gimnasio, pero ahora publicó uno en el que resalta la importancia de los estiramientos después de una rutina de ejercicio. La cantante aparece muy sexy, usando ajustados leggings y flexionando su cuerpo; el texto que escribió en el post fue: “Estira. Nunca lo olvides antes y después de entrenar”.

El bombón asesino celebró el Día de San Valentín publicando unas imágenes en las que aparece sosteniendo rosas y luciendo su escultural figura en un conjunto de leggings y sostén de color rojo. También envió un mensaje a sus fans: “Feliz dia del amor y la amistad mis amores🌹🌹 Porque cada uno de ustedes son mi San Valentín”. 💕💝

A sus 46 años Ninel tiene un cuerpo muy tonificado, y lo dejó ver en un clip que la muestra posando y corriendo en la playa, mientras presume su perfecto bronceado al usar un microbikini amarillo. Todo con el tema “Enséñame a bailar” de Bad Bunny como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

