Ninel Conde expone sus caderas usando un body blanco de corte alto

Para este fin de año Ninel Conde ha decidido dar rienda suelta a su faceta de modelo, y ahora compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece luciendo sus curvas al usar un body blanco de corte alto; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Creando contenido especial sólo para ustedes mis fans !” 🥰

El bombón asesino también se mostró modelando un curioso corset negro y de látex, sin olvidar las gafas oscuras que ya están siendo un complemento imprescindible en su look. No podía faltar uno de sus textos positivos: “Mira fijamente tu objetivo y no descanses hasta alcanzarlo”. 😏❤️‍🔥❤️‍🔥

Ninel también lució espectacular en una foto en la que aparece usando un body negro lleno de aberturas. Aunque tenga que presentarse en concierto durante la noche ella no olvida acudir al gimnasio casi diariamente, y lo expuso en uno de sus mensajes: “Amo ejercitarme; es de mis mejores terapias y es algo que te hace sentir bien por dentro y se refleja en tu exterior! Recuerda .. es un modo de vida; no un sistema de dieta que pronto desertarás … tú puedes”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

