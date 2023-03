En microbikini de hilos Ninel Conde luce su bronceado al posar a bordo de un yate

Ninel Conde ya tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con unas fotografías en las que aparece a bordo de un yate, luciendo su figura y usando un microbikini de hilos. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Amo el mar; te purifica, te hace meditar y te carga de nueva energía!”

Por si eso fuera poco, el bombón asesino también publicó un video que la muestra más relajada y tomando el sol, presumiendo un perfecto bronceado. El clip está por llegar a los 25,000 likes.

Ninel Conde logra tener un cuerpo escultural gracias a una buena dieta e intensas rutinas de ejercicio; ella siempre ha animado a sus fans a ponerse en forma, y ejemplo de ello es el mensaje que escribió junto a un video en el que se muestra usando un conjunto deportivo rojo y saliendo a correr por la mañana: “NO TE DETENGAS CUANDO ESTÉS CANSADO…DETENTE CUANDO HAYAS TERMINADO.🏃‍♀️Cada día es una nueva oportunidad para iniciar. No esperen hasta el lunes, muevan el cuerpo hoy para alcanzar sus objetivos mis amores!!! ❤️‍🔥” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

