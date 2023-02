Posando en sostén y joggers Ninel Conde deja ver los músculos de su abdomen

Diariamente Ninel Conde complace a sus fans publicando en Instagram un video que la muestra luciendo su escultural figura, y ahora impactó al posar en joggers y sostén negro, dejando ver los músculos de su abdomen. Ella escribió junto al clip el mensaje: “🖤🖤🖤 Las mujeres fuertes no tienen “actitudes”, tenemos estándares…”

La cantante es toda una experta en tomarse selfies, y así se mostró usando unos pantalones con cadenas que rodeaban su cintura, un minivestido y ceñidos leggings negros. Ella acaba de comenzar su gira de 2023 y compartió uno de sus textos positivos: “Trabajemos tan duro, que cada vez que nos miremos al espejo estemos orgullosos de hasta dónde hemos llegado y todo lo que hemos conseguido con esfuerzo”.

El bombón asesino también lució espectacular en bikini rosa, pero además celebró uno de sus logros en el gimnasio: “Los límites los pones tú! 200 Libras …91 kilogramos … casi el doble de mi peso corporal .. como lo he logrado ? A base de constancia, disciplina y mucho amor propio ❤️. Nunca permitas que tu mente ponga los límites …. Prueba cuán lejos puedes llegar en todos los sentidos si te lo propones 🥊🥰”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde) View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

