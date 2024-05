Shakira confirma que dará conciertos en México, dentro de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”

Shakira confirma que México estará incluido en su gira ‘Las mujeres ya no lloran Tour World Tour’. La cantante colombiana a través de una transmisión que realizo en su cuenta de instagram confirmo que México estará incluido para su próxima presentación con su tour ‘Las mujeres ya no lloran Tour World Tour’. Esta gira dará comienzo en Estados Unidos la incertidumbre sobre si Shakira visitaría México se mantuvo hasta ahora, cuando la propia cantante confirmó que su gira llegará a tierras mexicanas. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta, este anuncio ha llenado de entusiasmo a sus fanáticos. kemástv shakira mexico gira Espectáculos #chismes