Shakira declara: “Siempre pensé que tener un esposo era lo más importante en mi vida”

Shakira se encuentra en plena promoción del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, y ahora declaró que está pasando por una nueva etapa de su vida. Si bien no contempla una relación amorosa, sí ha aprendido a valorar mucho más a los amigos incondicionales que tiene.

La cantante colombiana fue entrevistada por Andrea Thompson para la edición británica de la revista Marie Claire. Además de lucir espectacular en fotos tomadas por Nicolas Gerardin, ella reconoció que ahora se siente más fuerte: “En el pasado siempre pensé que era una persona débil y frágil; que no sobreviviría a ciertas situaciones. Entonces, de repente, la vida me presentó todas esas situaciones al mismo tiempo y me pregunté si iba a sobrevivir. Pero lo hice. Y ahora hay menos cosas que temo”.

Era inevitable tocar el tema sobre la relación que Shakira tuvo con Gerard Piqué, y ella comentó que en un principio pensaba que todo saldría muy bien: “En el fondo siempre pensé que tener un esposo era lo más importante de mi vida. Estaba en busca de ese hombre como mi papá, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados. Hice muchos sacrificios por esto. Yo era leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado. Sigues adelante”.

Con Piqué Shakira tuvo dos hijos -Milan y Sasha-, y reconoció que tras su rompimiento con el ex futbolista no tenía idea de lo que vendría, pero encontró una solución junto con los niños: “Siempre soñé con tener una familia de cuatro (personas). Y por un tiempo, tras la separación, sentí como si fuera una mesa de tres patas. Me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir, cómo lo íbamos a hacer. Hablamos mucho. Tenemos un diálogo constante. Escucho sus opiniones y viceversa. Lo solucionamos”.

Muchos se preguntan ahora cuál será el futuro de Shakira en cuanto a una pareja, pero ella le confesó a Thompson que por el momento prefiere apoyarse en sus amigos: “No puedo decir que no creo en el amor, porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro. He sido testigo del amor, pero yo tampoco he tenido tanta suerte. La monogamia es una utopía. Pero he sido recompensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor, y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia. Mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad”.

